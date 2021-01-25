Стало известно, сколько Татьян живет в Иркутской области Фото: Валерий ШАХОВ

Отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области подсчитало, сколько Татьян живет в Приангарье. Подсчет представительниц прекрасного пола, названных этим именем, приурочен к Татьяниному Дню, который отмечается 25 января.

Итак, всего в нашем регионе зарегистрировано 106 674 Татьяны. Кстати, 932 из них отмечают свой День рождения именно 25 января. Самой старшей Татьяне из Прангарья на сегодняшний день уже 105 лет, она проживает в Братске. А самая младшая живет в Усолье-Сибирское, ей еще нет и месяца.

Напомним, что 25 января все иркутские студенты смогут ездить на муниципальном транспорте бесплатно. Для этого учащимся нужно будет предъявить студенческий билет.

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