Виктор Игнатенко стал ректором БГУ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Виктор Игнатенко избран ректором Байкальского государственного университета. Конференция работников и обучающихся состоялась в вузе 25 января. Делегаты за его кандидатуру отдали 88 голосов из 95.

Ранее, в июне 2020 года, Виктор Васильевич приказом Минобрнауки РФ был назначен на должность врио ректора БГУ - одного из ведущих высших учебных заведений Восточной Сибири.

А пока Виктор Игнатенко принимает заслуженные поздравления, напомним, что он является профессионалом, высококлассным специалистом в области конституционного и административного права, обладает большим багажом знаний и опыта - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. До недавнего времени был Уполномоченным по правам человека в Иркутской области. В разные годы - заместителем и первым заместителем губернатора региона, 14 лет работал председателем Избирательной комиссии Приангарья.

А сегодня с его именем связывают перспективы развития БГУ, его достижения, стабильность. И уже избранному ректору предстоит решить очень много серьезных задач - развивать систему дополнительного образования, расширять международное сотрудничество, активно входить в цифровое пространство и многое другое.

«Комсомольская правда» поздравляет Виктора Игнатенко с избранием ректором БГУ и желает ему дальнейших успехов.