Парковку на пересечении улиц Карла Маркса и 5-й Армии в Иркутске запретят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной парковкой в Иркутске станет меньше. С 29 января запретят оставлять автомобили в районе пересечения улиц Карла Маркса и 5-й Армии со стороны сквера имени Охлопкова.

- Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Почему решили запретить парковку? Чтобы на дороге было больше места для проезда. Автомобилистам, кто часто ездит в этот район, придется заранее подумать, где оставлять машины.

Как ранее сообщал сайт irk.kp.ru, в Иркутске планируют реконструировать Лермонтовский транспортный узел. А на улице Трактовой в Иркутске появится полоса для движения общественного транспорта.

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