Фармкомпания выплатила сибирячке компенсацию за некачественное лекарство Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фармкомпания из Иркутска выплатила жительнице Омска 10 тысяч рублей компенсации и штраф пять тысяч за некачественное лекарство. А после изъяла эту партию препарата из продажи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Выяснилось, что сибирячка, будучи инвалидом первой группы, жизненно нуждалась в этом лекарстве. В 2018 году получила упаковку. А когда открыла, почувствовала сильный запах ацетона. Выбора не было - ей пришлось пить препарат целый месяц, а после этого у нее начал болеть желудок и печень.

Дело дошло до суда. В фармацевтической компании объяснили, что запах ацетона возник из-за неправильного хранения лекарства. В итоге женщине выплатили деньги.

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