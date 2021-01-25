Пробки в 9 баллов сковали Иркутск вечером, 25 января. Фото: Яндекс.Пробки

С опозданием придется вернуться с работы домой некоторым иркутским водителям, вечером, 25 января. Дело в том, что центральные улицы Иркутска сковали огромные пробки. Итак, по состоянию на 19 часов, сервис Яндекс.Пробки оценивает автомобильные заторы в 9 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 2 баллов.

Итак, постоять водителям придется на улицах Ленина, Марата, Чкалова, 3 Июля, Карла Маркса, Партизанская, Пискунова, Кожова, Ширямова, Байкальская, на Байкальском кольце, на плотине ГЭС.

Чтобы не попасть в пробку вечером, 25 января, лучший совет водителям – заранее выбирать пути объезда.

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