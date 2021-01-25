Выставка оружия и доспехов откроется в Краеведческом музее Иркутска. Фото предоставлено музеем.
Экспозиция, которая особо будет интересна мальчикам, юношам и мужчинам, откроется 26 января в Иркутском областном краеведческом музее в филиале «Окно в Азию» (он находится в 130-м квартале).
На выставке «Оружие и доспехи: от Средневековья к современности» можно будет увидеть копии клинкового оружия и защитного снаряжения воинов средних веков, макеты оружия и амуниция периода Великой Отечественной войны и конца XX века, макеты современного оружия – пулемета «Миниган» и автомата Калашникова.
- Всего для гостей приготовили более 50 экспонатов, некоторые из них можно подержать в руках и примерить, - обещают музейщики. - Обязательна предварительная запись. Также не забывайте, что в регионе действует масочный режим.
Вернисаж откроется уже завтра и будет работать ровно месяц до 26 февраля.
КОНКРЕТНО
Выставка «Оружие и доспехи: от Средневековья к современности»
ГДЕ: Окно в Азию, ул. 3-го Июля, 21 Б
КОГДА: до 26 февраля, с 10.00 до 18.00, выходной – пн
Цена билета: взрослый – 250 руб., дети до 4 лет – бесплатно, с 4 лет – 200 руб.