Выставка оружия и доспехов откроется в Краеведческом музее Иркутска. Фото предоставлено музеем.

Экспозиция, которая особо будет интересна мальчикам, юношам и мужчинам, откроется 26 января в Иркутском областном краеведческом музее в филиале «Окно в Азию» (он находится в 130-м квартале).

На выставке «Оружие и доспехи: от Средневековья к современности» можно будет увидеть копии клинкового оружия и защитного снаряжения воинов средних веков, макеты оружия и амуниция периода Великой Отечественной войны и конца XX века, макеты современного оружия – пулемета «Миниган» и автомата Калашникова.

- Всего для гостей приготовили более 50 экспонатов, некоторые из них можно подержать в руках и примерить, - обещают музейщики. - Обязательна предварительная запись. Также не забывайте, что в регионе действует масочный режим.

Вернисаж откроется уже завтра и будет работать ровно месяц до 26 февраля.

КОНКРЕТНО

Выставка «Оружие и доспехи: от Средневековья к современности»

ГДЕ: Окно в Азию, ул. 3-го Июля, 21 Б

КОГДА: до 26 февраля, с 10.00 до 18.00, выходной – пн

Цена билета: взрослый – 250 руб., дети до 4 лет – бесплатно, с 4 лет – 200 руб.