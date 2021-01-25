16-летний подросток за рулем Тойоты врезался в поезд на переезде в Ангарске Фото: Иван ВИСЛОВ

Серьезная авария произошла в ночь на 25 января на железнодорожном переезде в Ангарске. Водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в стоящий на переезде железнодорожный состав. Прибывшие инспекторы ГИБДД выяснили, что за рулем легковушки находился 16-летний парень. Он рассказал, что без спроса взял машину у матери, чтобы покататься. Но, из-за отсутствия опыта далеко уехать не смог.

- Виновник аварии и его 18-летний пассажир доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Поврежденный автомобиль поместили на охраняемую стоянку. Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей нарушителя.

Полицейские дают неутешительную статистику. За 2020 год на железнодорожных переездах в Иркутской области в аварию попали 47 автомобилей, 1 человек погиб, 4 получили травмы.

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