Иркутянин отправится в колонию на 9 лет за убийство из-за денег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коллегия присяжных заседателей накануне приняла единогласное решение, что 44-летний житель Иркутска виновен в убийстве своего друга. Они решили, чтоб собранных доказательств достаточно, чтобы был вынесен обвинительный приговор по статье «Убийство».

«Следствие установило, что подсудимый распивал спиртное и употреблял наркотики со своим товарищем в квартире», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

В какой-то момент «вечеринки» приятель вспомнил, что друг не вернул ему денежный долг, в ходе разбирательств кредитор убил заемщика. Подозреваемого в преступлении полицейские задержали прямо там в квартире.

Свою вину он не признавал, придумывал разные версии случившегося, все они были опровергнуты специалистами. Так присяжные решили, что в убийстве виновен именно задержанный. Октябрьский суд назначил мужчине наказание – 9 лет в колонии строгого режима.

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