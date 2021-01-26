Выставка шишек из разных стран и континентов открыта в Усадьбе Сукачева. Фото: Иркутский художественный музей

Еще раз убедиться насколько наш мир разнообразен, величествен и великолепен можно в Усадьбе Сукачева. Туда привезли выставку «Важная шишка». В ней - шишки экзотических сосен, кедров, кипарисов и других хвойных из разных стран и континентов. Гости музея смогут увидеть побеги хвойных деревьев из Китая, Америки, Японии, Европы. Всего около 30 штук – миниатюрных, гигантских, необычной формы.

- На выставке вы узнаете, почему сибирский кедр — вовсе не кедр, какое дерево североамериканские индейцы называли «деревом жизни» и почему, у какой сосны самые длинные иголки и не только это, - интригуют сотрудники музея. – Из-за коронавируса принимаем по записи.

В усадьбе иркутяне смогут увидеть как шишки распространенных деревьев, так и тех, что занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

КОНКРЕТНО

Выставка "Важная шишка"

ГДЕ: Усадьба Сукачева, ул. Декабрьских Событий, 112

КОГДА: до 28 марта, с 10.00 до 18.00, выходной – пн

Цена билета: 50-150 руб.

Запись по телефону (3952) 53-12-24.