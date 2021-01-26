Более 42 000 человек вылечились от COVID-19 в Иркутской области

Более 42 000 человек вылечились COVID-19 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 259 человек. Таким образом, общее число случаев заражения в Приангарье возросло до 47 612. В больницах сейчас остаются 2208 человек.

- С начала пандемии 42 005 жителей региона смогли победить болезнь, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – Только за сутки выздоровели 319 человек.

Увы, за минувшие 24 часа были зарегистрированы и смерти: 12 пациентов скончались из-за COVID-19, еще один заболевший умер из-за иных тяжелых заболеваний. С начала распространения коронавируса в Приангарье область потеряло уже 1822 человека: 1619 из них сгубил коронавирус, еще 203 были больны и другими болезнями, которые стали причиной летального исхода.

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