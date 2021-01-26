Парк аттракционов с американскими горками планируют открыть на острове Конный в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На острове Конный в Иркутске планируют построить парк развлечений и отдыха с аттракционами. Проект уже разработан.

- На входе в парк планируется обустройство моста, арт-галереи, деревянной набережной вокруг острова, сцены и площадки для культурно-массовых мероприятий, зоны для торговли и фудкорта, - рассказали в администрации Иркутска. - По проекту предусмотрены американские горки, башня свободного падения, каток с искусственным покрытием.

Проект включили в реестр инвестиционных. Городские власти сейчас прорабатывают, где лучше разместить парк. Пока предложено развивать территорию возле колеса обозрения на Конном.

Кроме того, рассматриваются вопросы открытия в Иркутске парка технических видов спорта, полей для мини-футбола и других мест, где горожанам будет приятно и интересно проводить свободное время.