75-летняя пенсионерка вышла из дома в Иркутске и бесследно исчезла

76-летняя пенсионерка вышла из дома в Иркутске и бесследно исчезла Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вышла из дома и бесследно исчезла. В Иркутске разыскивают 75-летнюю Лидию Шихалеву. Поздно вечером 25 января она ушла из дома по улице Академика Образцова. Обратно не вернулась, где может находиться - никто не знает. Как стало известно "КП"-Иркутск, к поискам подключилась полиция.

- Приметы пропавшей: на вид 76 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы светлые, - дают ориентировку в ГУ МВД по Иркутской области. - Была одета в шапку белого цвета, черную куртку, черные брюки и камусы. Может испытывать потерю памяти.

Всех, кто видел пенсионерку, или знает, где она может находиться, просят срочно звонить в полицию.

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