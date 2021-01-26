19-летний пострадал, попав под грузовой поезд в Усолье-Сибирском

19-летний парень погиб, попав под грузовой поезд в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП на железной дороге в Иркутской области произошло 18 января. Около четырех утра, на перегоне Зеленый городок – Усолье-Сибирское под колесами грузового локомотива оказался 19-летний парень. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу. По версии следствия, молодой человек мог быть пьян.

Подобный инцидент закончился трагедией 10 января в районе остановки Ханчин Восточно-Сибирской железной дороги в Шелеховском районе. Там погибла 57-летняя местная жительница. Оказалось, что женщина была пьяна. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист грузового локомотива подавал предупредительные сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда на женщину избежать не удалось.

- По двум трагическим случаям проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте. - Выясняются все обстоятельства.

Следователи еще раз призывают жителей Приангарья переходить железнодорожные пути только в разрешенных местах, на разрешающий сигнал светофора, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями и настилами.