В России рекордно выросли цены на ЖКХ: список регионов Сибири. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Это минимальный рост за весь доступный период статистики – начиная с 2002 года, то есть за 19 лет, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza. Приангарье ( результаты исследования имеются в КП-Иркутск) тоже показало цифру меньше уровня общего роста цен. Регион седьмой в Сибири с ростом стоимости услуг ЖКХ на 4, 01% за год.

А вот Кемеровская область и Забайкалье в лидерах этого рейтинга, не только среди соседних регионов, но и в целом по стране. В Чите стоимость коммуналки "подросла" на 7, 1%, а в Кемерово, взявшем пальму первенства и в СФО - на 6, 7%.

Больше всего выросли цены в Коми, там подорожал капремонт. А из всех услуг больше всего подорожала оплата неприватизированного жилья (на 4,71%) и водоотведение (4,78%). Но это наиболее минимальные расходы.

КОНКРЕТНО

Как выросли цены на коммуналку в Сибири за год

Кемеровская область 6, 7%

Тыва 5, 8%

Омская область 4, 8%

Новосибирская область 4, 6%

Томская область 4, 1 %

Хакасия 4%

Иркутская область 4%

Алтайский край 4%

Республика Алтай 1,2%