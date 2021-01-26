«Байкал-Энергия» на своем льду разгромила новосибирский «Сибсельмаш» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую подряд крупную победу в Суперлиге. На родном льду арены «Байкал» бело-синие разгромили аутсайдера чемпионата России новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 9:3.

В первом тайме 1500 зрителей на трибунах ледового дворца увидели четыре забитых мяча. И три из них в исполнении иркутской дружины. Мячи на свой счет записали Вячеслав Вдовенко, Павел Дубовик и Руслан Тремаскин. Новосибирцы смогли ответить на это точным ударом с 12-метрового штрафного удара в исполнении Виталия Денисова, который два года назад защищал цвета «Байкал-Энергии».

Второй отрезок выдался более результативным. Наши парни наколотили в ворота «Сибсельмаша» еще шесть мячей. Дубль оформил Рауан Исалиев, по одному разу пробили вратаря гостей Максим Семенов, Владислав Кузнецов, Вячеслав Вдовенко и Иван Соловьев. Новосибирцы забили лишь дважды.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 4 февраля. На своем льду бело-синие скрестят клюшки с красноярским «Енисеем».

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