Грабитель в медицинской маске нападал на аптеки в Ангарске . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчину, который совершал разбойные нападения на аптеки, задержали в Ангарске. Он как минимум дважды забирал в фармацевтических учреждениях всю выручку и скрывался. Поймать преступника никак не могли, не имелось даже толкового описания. А все потому, что "на дело" он выходил в медицинской маске, старательно закрыв ею почти все лицо.

- В ноябре 2020 года мужчина, в медицинской маске, под угрозой применения ножа похитил выручку и скрылся. Похожее по способу ЧП произошло спустя полтора месяца, в аптечном пункте неподалеку, - сообщает подробности нападений ГУ МВД по Иркутской области.

В полиции поняли - вполне вероятно, что преступник живет где-то неподалеку. Проверяли ранее судимых, опрашивали местных жителей, просматривали многочисленные записи с камер видеонаблюдения. Вдруг есть зацепка? Так и вычислили подозреваемого - 57-летнего мужчину, который уже был судим. Он признался в преступлениях. Суда мужчина будет дожидаться уже под стражей, а возможное наказание, которое его ждет - до 10 лет лишения свободы.