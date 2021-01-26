ХК «Ермак» разгромно проиграл «Челмету», пропустив 7 шайб. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели разгромное поражение в очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» проиграли «Челмету» из Челябинска со счетом 1:7.

Наша дружина провалила как первый период, в котором пропустила две шайбы, так и второй, в котором гости поразили ворота ангарчан еще трижды. Шайбы у «Челмета» забросили Леонид Лавриненко, Александр Подкорытов, Андрей Ерофеев, Михаил Горюнов-Рольгизер и Александр Тридчиков.

В дебюте третьего периода ангарчане смогли размочить счет усилиями Ивана Лапшина. Но, на этом результативность «Ермака» закончилась. Зато гости смогли забить еще дважды. До полного разгрома дело довели Марсель Шолохов и Александр Подкорытов.

Следующий матч «Ермак» проведет 3 февраля в гостях против «Ростова».