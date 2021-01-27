Пробки из-за двух ДТП образовались в Иркутске 27 января утром. Фото: Яндекс.

Каждый день на этой неделе иркутянам приходится стоять в пробках. Сегодня, 27 января, утром заторы на дорогах города Яндекс оценивает в 8 баллов.

- В Иркутске 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 11 часам достигнут 3 баллов».

Утром 27 января два затора в региональном центре образовались из-за ДТП. Столкнулись автомобили недалеко от остановки общественного транспорта «Ново-Мельниково», в результате аварии образовался затор длиной почти полтора километра.

Есть ДТП и на кольце возле улицы Рабочего Штаба. Проезд там сейчас также затруднен. С трудом машины пробираются к Иркутному мосту, «стоят» улицы Маяковского, Старо-Кузьмихинская, часть Байкальской. Затор есть и на Иннокентьевском мосту.

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