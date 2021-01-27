Двух человек сбили грузовые поезда в Иркутской области в январе
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в двух трагических случаях, которые произошли на железной дороге. В Шелеховском районе вблизи остановочного пункта Ханчин под колеса грузового поезда попала 57-летняя женщина. Это произошло 10 января.
«Установлено, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожную магистраль в неположенном месте», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
Машинист подал предупредительные сигналы и попытался экстренно затормозить, но сделать этого не удалось. Местная жительница погибла.
«Подобный трагический инцидент произошел около четырех утра 18 января на перегоне Зеленый городок – Усолье-Сибирское», - добавляют полицейские. – «Грузовой локомотив сбил 19-летнего парня. Он также мог быть в состоянии опьянения».
Сейчас проводятся все необходимые проверки. А пассажирам напоминают, что от соблюдения правил на ж/д путях – зависит их жизнь.
КОНКРЕТНО
Переходить ж/д пути можно:
- в установленных местах;
- на разрешающий сигнал светофора;
- по мостам, настилам, тоннелям;
- убедившись, что нет приближающегося состава.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08