Двух человек сбили грузовые поезда в Иркутской области в январе Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в двух трагических случаях, которые произошли на железной дороге. В Шелеховском районе вблизи остановочного пункта Ханчин под колеса грузового поезда попала 57-летняя женщина. Это произошло 10 января.

«Установлено, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожную магистраль в неположенном месте», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Машинист подал предупредительные сигналы и попытался экстренно затормозить, но сделать этого не удалось. Местная жительница погибла.

«Подобный трагический инцидент произошел около четырех утра 18 января на перегоне Зеленый городок – Усолье-Сибирское», - добавляют полицейские. – «Грузовой локомотив сбил 19-летнего парня. Он также мог быть в состоянии опьянения».

Сейчас проводятся все необходимые проверки. А пассажирам напоминают, что от соблюдения правил на ж/д путях – зависит их жизнь.

КОНКРЕТНО

Переходить ж/д пути можно:

- в установленных местах;

- на разрешающий сигнал светофора;

- по мостам, настилам, тоннелям;

- убедившись, что нет приближающегося состава.

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