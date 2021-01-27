Землетрясение, день снятия блокады Ленинграда: что искали в Сети иркутяне 26-27 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильное землетрясение в Иркутске произошло уже больше двух недель назад, но постоянные небольшие афтершоки, мощность которых иногда достигает 2-3 баллов, создает ощущение, что сибиряки живут на заснувшем вулкане. Поэтому жители Приангарья регулярно интересуются сейсмической активностью в регионе. Запрос «землетрясение в Иркутске» стал самым популярным 26-27 января, сообщает Яндекс.

В это время в области специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук регистрировали небольшие толчки, энергетический класс которых колебался от 9.9 до 10.3, но они были не ощутимы, так что баллов им не присвоили.

На втором месте были компьютерная игра, на третьем – фильм «Охотник на монстров». Боевик с Милой Йовович в главной роли.

Также жители Иркутской области вспоминали День снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня и закончилась 27 января 1944. Сибиряки помнят!

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