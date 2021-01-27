Более 2100 пациентов лечат в ковидных госпиталях Иркутской области 27 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Ежесуточный прирост заболевших находится примерно на одном уровне уже месяц. Сегодня, 27 января, стало известно, что COVID-19 подтвердился еще у 263 человек. Общее число случаев инфицирования возросло до 47 875. Большинство из них выздоровели. Количество наших земляков справившихся с заразой уже 42 374, только за минувшие сутки коронавирус одолели 369 его подхвативших.

- В больницах региона 27 января остаются 2104 пациента с новой коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Также стало известно, что этот мир покинули еще 11 человек: причиной смерти 10 из них стал COVID-19, еще один зараженный скончался от другой тяжелой болезни. Всего с начала пандемии ее жертвами стали 1833 человека: 1629 из них умерли от коронавируса, еще 204 были также больны иными заболеваниями, которые привели к их гибели.

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