Сотрудник СИЗО в Иркутске задержан по подозрению в превышении полномочий Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутске задержан старший оперуполномоченный оперативного отдела СИЗО-1. Мужчину подозревают в преступлении по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».

«В конце ноября 2020 года подозреваемый, действуя умышленно, превысил свои должностные полномочия, в результате чего в одной из камер СИЗО в отношении 29-летнего осужденного были совершены противоправные действия, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области - Здоровью осужденного причинен тяжкий вред».

Сейчас все необходимые для расследования мероприятия проводятся сотрудниками СК и Управления собственной безопасности ГУФСИН Приангарья.

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