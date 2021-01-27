Внедорожник Nissan Patrol с иностранцами провалился под лед на Байкале. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Внедорожник Nissan Patrol, в салоне которого находились иностранцы, путешествующие по Сибири, провалился под лед на Байкале. Все произошло утром, 26 января в районе мыса Хобой. Женщина вышла из автомобиля сделать несколько фотоснимков, в это время лед под машиной просел и начал разрушаться. В салоне находились еще два туриста. Мужчинам удалось быстро выбежать из салона.

- До берега туристы добирались пешком, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Помощь пострадавшим оказали очевидцы. Они отвезли их в Хужир. Из-за мороза, находившийся в мокрой одежде 70-летний мужчина, получил обморожение 2 степени. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Теперь водителю внедорожника грозит административный штраф за выезд на лед вне ледовых переправ. Спасатели еще раз предупреждают, что в заливах западной части Байкала толщина льда не превышает 60 сантиметров. При этом на поверхности есть многочисленные щели. На мысах Улирба и Улан-Хада появились промоины. В проливе Ольхонские ворота на сегодняшний день лед всего 10 сантиметров. Выезд на него смертельно опасен!

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