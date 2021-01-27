Ангарчанка решила заработать на криптовалюте и потеряла 300 000 рублей

Сибирячка решила заработать на криптовалюте и потеряла 300 000 рублей Фото: Архив "КП"

Инвестировала деньги в торговлю виртуальными деньгами, но прибыли не дождалась. В течение нескольких дней жительница Ангарска переводила деньги на указанные счета, озвученные незнакомцами. Они вышли на 62-летнюю женщину после того, как она, увидев сайт с предложением заработка путем вложений в криптовалюту, заполнила на нем анкету.

- Через некоторое время ей позвонили и объяснили схему заработка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За несколько дней ангарчанка перевела 247 тысяч рублей. - Когда женщина поняла, что торги не ведутся, а сама она стала жертвой мошенников, то перестала отвечать на звонки «трейдера».

Спустя какое время женщине вновь позвонили, якобы из «страховой службой по возврату денежных средств жертвам мошенничеств», сказали, что ей положена компенсация. Но попросили для этого перевести 50 000 рублей на продиктованный номер телефона. Условия «страховщиков» сибирячка снова выполнила. Заподозрила неладное только после того, как ей сообщили «с переводом возникли трудности, нужно повторить». Потеряв почти 300 000 рублей, женщина пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники МВД вновь предупреждают, что перевод средств на незнакомые, в том числе и «безопасные» счета по призывам звонящих по телефону – приведет к потере накопленных сбережений. Также никто, в том числе сотрудники банка не станут запрашивать данные ваших банковских карт, в том числе трехзначный код с обратной стороны пластиковой карточки.

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