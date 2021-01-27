В Устав Иркутской области внесены изменения

В Устав Иркутской области внесут изменения. ФОТО: Лариса Федорова.

Поправки в Устав Иркутской области приняты на сессии Законодательного Собрания 27 января. Законопроект одобрен в окончательном чтении. Связаны изменения в главном документе региона с поправками в Конституцию РФ.

«В Устав вносятся изменения, касающиеся социально-экономического развития региона, - отметил председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин. – Также закреплен принцип единства системы органов публичной власти».

Кроме того, в документе исключены полномочия органов государственной власти региона по согласованию кандидатуры прокурора Иркутской области. Также будет упразднен Уставный суд региона, предусмотрены изменения в организации местного самоуправления, например, будет возможность создать новый вид муниципальных образований – муниципальных округов.

Уточним, что первый Устав был принят в 1995 году, второй, после объединения Иркутской области и Усть-Ордынского округа, – в 2009 году. А в 2020 году после внесенных поправок в Конституцию РФ возникла необходимость корректировать и наш документ. Работа над этим началась летом, в областном парламенте была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители всех комитетов и комиссий, фракций, правительства области, муниципалитетов, ведущие юристы, эксперты и т.д.

«Рабочая группа по изменениям в Устав продолжит работу. Все предложения, которые не связаны с изменениями Конституции РФ, будут в дальнейшем рассмотрены», - добавил Александр Ведерников.