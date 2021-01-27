Долг в 3 миллиона рублей оплатил сибиряк, испугавшись ареста охотничьего карабина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зиминский районный суд признал бывшего руководителя одного из лесозаготавливающих предприятий виновным в уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), постановил, взыскать с ответчика нужную сумму. Накопилось порядка трех миллионов долга. В срок, установленный для добровольного погашения задолженности, мужчина средства не перевел, хотя о возможных принудительных мерах знал.

- Поскольку неплательщик не приступил к оплате задолженности, в отношении него было вынесено постановление об ограничении права управления транспортными средствами, - рассказал пресс-службе УФССП начальник Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Анастасия Галат.

Также специалисты, при помощи Росгвардии Приангарья, узнали, что у не заплатившего налоги есть охотничий карабин «Егерь», 2017 года выпуска. Попросили отдать винтовку для описи и ареста. В дальнейшем ружье было бы передано на торги.

Все это повлияло на мужчину и он рассчитался долгами в три миллиона рублей.

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