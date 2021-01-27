Патент для общепита и торговли снижен вдвое в Иркутской области

Новая система будет действовать с начала 2021 года. ФОТО: Лариса Федорова.

В Иркутской области в два раза снизится налоговая стоимость патента для индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, а также в торговле. Такое решение было принято на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 27 января 2020 года. Изменения в закон одобрены в окончательном чтении.

Такие «льготы» связаны с тем, что в конце 2020 года в Приангарье был принят закон, которым внесены изменения в патентную систему налогообложения. Этому послужили изменения на федеральном уровне – отмена ЕНВД. Закон расширил перечень видов деятельности для предпринимателей, которые могут использовать патентную систему налогообложения. Кроме того, законодатель увеличил максимальный размер помещений, которые можно использовать для предпринимательской деятельности по этой патентной системе. Однако все не так радужно…

Если раньше ЕНВД рассчитывался по площади торгового зала, то теперь за основу берется общая площадь объекта, в котором работает предприниматель. Из-за этого налоговая нагрузка на предпринимателей возрастает в разы.

«В связи с этим к нам стали поступать обращения от предпринимателей, - объяснила председатель комитета по бюджету ЗС региона Наталья Дикусарова. – Мы получили расчеты и на заседаниях рабочей группы пришли к такому решению - ввести коэффициент 0,5 для размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода».

Новый подход будет применяться уже с начала 2021 года. Председатель ЗС Александр Ведерников, в свою очередь, заверил, что областной парламент продолжит поддерживать предпринимателей в столь непростое время. Законопроект, отметим, был внесен депутатами, а разработан парламентариями совместно с губернатором и правительством Иркутской области при активном участии предпринимателей.