Экс-губернатор Иркутской области Борис Говорин выступил в защиту Байкала

Борис Говорин в рамках сессии Заксобрания выступил по вопросам защиты Байкала. ФОТО: Лариса Федорова.

Бывший губернатор Иркутской области Борис Говорин заявил о том, что нужно рассмотреть возможность строительства моста до байкальского острова Ольхон. По его мнению, это вполне под силу современным инженерам с учетом накопленного российского опыта по решению подобных сложных задач. Также он предложил совместно с экспертами обсудить восстановление рыбзавода в поселке Хужир.

Борис Говорин, губернатор Приангарья с 1997 по 2005 годы, выступил перед депутатами на сессии Заксобрания 27 января. И главной темой его доклада стало предложение заключить трехстороннее соглашение между Иркутской областью, Бурятией и правительством России по вопросам защиты Байкала. В документе, по мнению политика, должны быть отражены самые важные моменты, касающиеся, прежде всего, экологии. Так, речь идет о вывозе и утилизации с берегов Байкала мусора и других отходов, в том числе с турбаз и судов. Создание инфраструктуры и т.д.

Депутаты Законодательного Собрания поблагодарили Бориса Говорина за участие в сессии и отметили, что предложения будут рассмотрены подробно.