Житель Иркутска погиб на пожаре в Ново-Ленино Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске на пожаре в микрорайоне Ново-Ленино 27 января погиб 40-летний мужчина. Его тело без признаков жизни нашли спасатели, приехавшие на сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Розы Люксембург. Самостоятельно до приезда сотрудников МЧС из дома выбежали 14 человек.

- Огонь был в зале одной из квартир на первом этаже, там был найден 64-летний мужчина без сознания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Погибший был в соседней комнате. Часть пожарных тушили пожар, часть отправились в поквартирный обход. Чтобы удостовериться, что помощь больше никому не требуется.

- Дым поднимается вверх по коридорам и вентиляции с дальнейшим его распространением в квартирах, - рассказал пресс-службе МЧС Приангарья начальник караула пожарно-спасательной части № 7 города Иркутска Роман Стрелов. - При этом могут пострадать жильцы, которые по тем или иным причинам не смогли их покинуть. Двух вдохов достаточно, чтобы человек потерял сознание и погиб от отравления угарным газом.

Спустя меньше четверти часа возгорание было ликвидировано, повреждены вещи в квартире, жилье полностью закоптилось.

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