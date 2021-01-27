Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Стало известно, что на Иркутскую область надвигаются метели

Спасатели предупредили сибиряков об ухудшении погоды 28 января
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Стало известно, что на Иркутскую область надвигаются метели

Стало известно, что на Иркутскую область надвигаются метели

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О неблагоприятных погодных явлениях предупреждают жителей Иркутской области спасатели МЧС. Они сообщают, что 28 января в Приангарье ожидается усиление юго-западного и северо-западного ветра. Порывы воздуха утром и днем будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, пойдет снег, метели гарантированы.

- Такая непогода 28 января, по сообщения метеорологов, будет в западных, северо-западных районах региона, - отмечают сотрудники МЧС России по Иркутской области.

Спасатели предупреждают сибиряков не просто так: во время неблагоприятных погодных явлений возможны несчастные случаи. Например, снижение видимости на трассах может привести к ДТП. Если автомобиль сломается на трассе, о поломке лучше сообщать не только аварийным сигналом, но и гудком, повесить на антенну яркую ткань. Если выходите из авто – оставайтесь в зоне видимости, в метель легко сбиться с пути.

Чтобы избежать ЧП в районах проводится проверка готовности всех служб. Что касается температурных показателей в регионе – холодней всего будет в Киренском Катангском районах до -40…-45. И это днем. Ночью в этих районах до -45…-50. В ночь на 28 января по области -30…-35, если набегут облака до -25, в Усть-Кутском районе -37…-42. Днем в Приангарье -11…-16.

Погода в Иркутске 28 января: ночью до -28…-30, днем -12…-14. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Осадков в областном центре не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08