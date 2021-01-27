Стало известно, что на Иркутскую область надвигаются метели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О неблагоприятных погодных явлениях предупреждают жителей Иркутской области спасатели МЧС. Они сообщают, что 28 января в Приангарье ожидается усиление юго-западного и северо-западного ветра. Порывы воздуха утром и днем будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, пойдет снег, метели гарантированы.

- Такая непогода 28 января, по сообщения метеорологов, будет в западных, северо-западных районах региона, - отмечают сотрудники МЧС России по Иркутской области.

Спасатели предупреждают сибиряков не просто так: во время неблагоприятных погодных явлений возможны несчастные случаи. Например, снижение видимости на трассах может привести к ДТП. Если автомобиль сломается на трассе, о поломке лучше сообщать не только аварийным сигналом, но и гудком, повесить на антенну яркую ткань. Если выходите из авто – оставайтесь в зоне видимости, в метель легко сбиться с пути.

Чтобы избежать ЧП в районах проводится проверка готовности всех служб. Что касается температурных показателей в регионе – холодней всего будет в Киренском Катангском районах до -40…-45. И это днем. Ночью в этих районах до -45…-50. В ночь на 28 января по области -30…-35, если набегут облака до -25, в Усть-Кутском районе -37…-42. Днем в Приангарье -11…-16.

Погода в Иркутске 28 января: ночью до -28…-30, днем -12…-14. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Осадков в областном центре не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08