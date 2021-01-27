10331 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Иркутской области заболели ОРВИ 10331 человек, из них 5503 - дети. В этом сезоне, к счастью, обошлось без гриппа.

- Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приангарью.

Тем не менее, до эпидемии далеко. А специалисты очередной раз напоминают, что если почувствовали себя нехорошо, появились симптомы простуда, нужно обращаться к врачу, не заниматься самолечением.

И не забывать о профилактике. Все-таки коронавирус еще не ушел - в больницах Иркутской области с этой заразой лежат 2104 пациента, еще 7463 человека лечатся дома.

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