Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главную новогоднюю елку Иркутска в сквере имени Кирова начнут разбирать только 1 февраля. А вот новогодние украшения уже постепенно убирают. До 30 января обещают убрать все ледовые фигуры и световые конструкции как в сквере Кирова, так и на острове Конный.

- Демонтаж главной городской 25-метровой елки – более долгий процесс, - объяснили в пресс-службе администрации Иркутска. – Планируется, что работы закончатся до 15 февраля.

Добавим, что в разобранном виде елка будет храниться на складе до следующих новогодних праздников.

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