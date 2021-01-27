В Усть-Куте три микрорайона остались без света в 35-градусный мороз Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Вечером 27 января в северном Усть-Куте три микрорайона остались без электричества. Тем временем, на улице 35-градусный мороз. Местные жители волнуются, что батареи уже стали остывать.

- Отключение аварийное, - сообщили "КП"-Иркутск в городской единой дежурной диспетчерской службе. - Причина устанавливается, бригада выехала.

Когда аварию устранят, пока неизвестно. Горожане, в чьих домах пропало электричество, по возможности, на время уезжают в гости к родственникам и знакомым в другие микрорайоны.

Напомним, два года назад в микрорайоне Нефтебаза, где сейчас тоже пропал свет, были проблемы с отоплением из-за порывов на теплотрассе. Тогда в Усть-Куте также стояли морозы, в городе был объявлен режим ЧС.

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