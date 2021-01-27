Названы 10 опасных причин, по которым человек теряет вес

Врачи поясняют, что похудение может сигнализировать о проблемах со здоровьем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похудеть - заветная мечта многих девушек. Но иногда вес стремительно уходит сам - и это может сигнализировать о проблемах со здоровьем, сообщает сайт NEWS.ru со ссылкой на терапевта и диетолога Ольгу Бурлакову.

Так, в топ-10 опасных причин похудения входит язва желудка или тонкой кишки. А если человек много кушает, но все равно сильно стройнеет, не исключено, что в организме появились паразиты.

Когда еще снижение веса может быть тревожным звоночком? Если вдобавок бывает учащенное сердцебиение, повышенная потливость и приступы паники, возможны проблемы со щитовидкой.

При диабете тоже возможен не набор веса, а похудение. По словам врача, дело в том, что организм теряет жидкость из-за частого мочеиспускания.

Онкология, болезнь Крона, ВИЧ, туберкулез, депрессия, а с возрастом деменция - тоже могут сопровождаться потерей килограммов, добавляет эксперт.