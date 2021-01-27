Пожар на рынке "Южный" в Иркутске произошел вечером 27 января

На рынке "Южный" в Иркутске загорелся павильон Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар на рынке "Южный" произошел в Иркутске. Вечером в среду, 27 января, там загорелся один из павильонов. Какой именно, не сообщается. Судя по фото с места ЧП, он находится на втором этаже здания. К счастью, никто из персонала и посетителей в огне не пострадал.

- Пожарными эвакуировано 40 человек из соседних павильонов, - сообщили "КП"-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь тушат на площади 30 квадратных метров. Открытое пламя уже потушили. Подробности, из-за чего на рынке случился пожар, станут известны позже.

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