Движение по улице Профсоюзной ограничили в Иркутске. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

В Иркутске с сегодняшнего дня, 28 января, ограничено движение на улице Профсоюзной в районе дома номер 87.

- Там производятся земляные работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Специалисты обещают управиться с ремонтными работами до 17.00 часов 9 февраля. А пока, почти две недели автомобилистам, придется объезжать этот участок улицы Профсоюзной. Перекрыта правая полоса – от улицы Звездинская до улицы Шмидта.

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