Нарушителя ПДД оштрафовали после того, как запись его езды, попала в соцсети. Фото: Межмуниципальное управление МВД России «Братское»

Видео, опубликованным в социальных сетях с видеорегистратора одной из машин, накануне заинтересовались полицейские. На кадрах явно было видно нарушение ПДД – автомобилист выехал на встречную полосу.

Произошло это 17 января на пересечении проспекта Ленина и бульвара Космонавтов. Сотрудникам ГИБДД удалось рассмотреть номера Mitsubishi Lancer Cedia и разыскать водителя.

- Им оказался 25-летний местный житель, - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское». – Его пригласили в отдел для дачи объяснений.

Автомобилист вину свою признал, был составлен протокол. Нарушитель за свое поведение на дороге выплатит штраф 5000.

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