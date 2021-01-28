Экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву перевели под домашний арест. Фото: минздрав Иркутской области.

Суд изменил меру пресечения экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, которую в декабре 2020 года арестовали по подозрению в крупном мошенничестве. Напомним, 2 декабря Иркутский областной суд отправил бывшую чиновницу в СИЗО на два месяца.

- 27 января мера пресечения была изменена, Наталию Ледяеву перевели под домашний арест, - подтвердили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

Напомним, Наталия Ледяева являлась главой регионального минздрава до 12 ноября 2020 года, 30 ноября 2020 ее задержали следователи и сотрудники ФСБ. По версии следствия, с мая по октябрь этого года, Наталия Ледяева вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава. (Подробности)