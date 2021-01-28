Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать автомобилиста-лихача Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Водитель грузовика предупреждаю вас последний раз, если вы не остановите свое транспортное средство, будет применено огнестрельное оружие, - сообщает полицейский в громкоговоритель, преследуя грузовик, едущий на большой скорости. Именно большая скорость иномарки и привлекла внимание сотрудников ГИБДД, патрулировавших федеральную трассу «Байкал» – Останавливайся!

Ответной реакции от водителя не последовало. Он продолжал удирать от экипажа ДПС.

- Предупредительный выстрел один сделал, - в воздухе раздался резкий хлопок, потом еще один.

Далее стреляли уже по задним колесам. Шины пробило, но автомобилист продолжал давить на газ. Свернул с трассы на дорогу к поселку Ангасолка.

«Нарушая требования безопасности, автомобилист мчался по узким улицам населённого пункта, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «В один из моментов правонарушитель не справился с управлением, в результате чего транспорт занесло, и грузовик остановился».

Оказалось, водитель был лишен права управлять транспортными средствами в 2018 году, также на лицо были все признаки опьянения, но от медицинской экспертизы 23-летний местный житель отказался. Полицейские составили четыре протокола о нарушениях. Машину доставили на охраняемую стоянку.

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