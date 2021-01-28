Количество случаев заражения COVID-19 превысило 48 000 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 28 января составило 48 140. За сутки COVID-19 подтвердился у 265 человек. На этом уровне заболеваемость в регионе держится с середины декабря.

- В ковидных госпиталях Приангарья 28 января лечат 1973 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – Выздоровели за минувшие сутки 390 человек.

Всего с начала пандемии с болезнью справились 42 764 подхвативших заразу. Увы, сделать это удалось не всем. Оперативный штаб сегодня, 28 числа, сообщил о новых смертях: от коронавируса погибли еще 9 зараженных.

Общее число жертв в Иркутской области достигло уже 1842: COVID-19 стал причиной смерти в 1638 летальных случаях, еще 204 пациента были больны также иными тяжелыми заболеваниями, которые их сгубили.

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