Кибермошенники обманули уже больше 100 жителей Иркутской области в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Здравствуйте! На вашем банковском счете подозрительная активность, нужно перевести средства на безопасный счет во избежание их похищения мошенниками, - подобной фразе от лжесотрудников банков поверили уже 50 жителей Иркутской области с начала года.

Это на сегодняшний день одна из самых популярных схем выманивания денег кибермошенниками (это те, кто, выясняя личную информацию о человеке – данные банковских карт, пароли, номера счетов – используют ее для хищения денег).

Только накануне жительница Иркутска, поверив уверениям мошенников и действуя, как они говорили, чтобы избежать потери средств, оформила кредит 300 000 рублей и перевела на другой счет. В общей сложности, женщина лишилась более 550 тысяч рублей. Сто тысяч потерял житель поселка Балаганск, он продиктовал трехзначный код с оборотной стороны банковской карты – мошенники уверяли, что это нужно, чтобы избежать блокировки «пластика».

- Проявляйте бдительность при совершении онлайн-покупок, а также не вступайте в разговор с якобы сотрудниками банков, которые просят перевести средства на резервные или безопасные счета, - предупреждают сотрудники МВД Приангарья.

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