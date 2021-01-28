Двухлетний ребенок пострадал в столкновении Киа и Тойоты Ленд Крузер на трассе в Иркутской области

Двухлетний ребенок пострадал в столкновении Киа и Тойоты Лэнд Крузер на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла в Заларинском районе утром, 28 января. Около 09.50 на трассе «Сибирь», в нескольких километрах от Заларей столкнулись Киа и внедорожник Тойота Ленд Крузер. От удара оба автомобиля превратились в груду искореженного металла.

- Пострадал 2-летний ребенко, который находился в салоне Тойоты, а также водитель Киа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказали медицинскую помощь.

Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим как на трассах, так и на городских улицах.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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