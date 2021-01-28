«Лыжня России 2021» в Иркутске пройдет без массового старта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Любители активного отдыха со всей страны уже с нетерпением ждут самого лыжного дня в году. Иначе и не назовешь самое массовое спортивное событие «Лыжня России 2021», которая нынче пройдет в Иркутске 13 февраля. Дата забега уже известна, а вот где собираться горожанам, пока неясно. Дело в том, что в этом году, впервые отменили массовый центральный старт, который всегда проходил в живописном месте на заливе Ангары, что недалеко от поселка Молодежный Иркутского района. Причина, как несложно догадаться в пандемии коронавируса.

- Такое решение приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия, - рассказал заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев. - Гонка пройдет в районах с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических требований.

Проще говоря, «Лыжня России 2021» не отменена. Просто организаторы решили не собирать всех участников в одном месте и развести их по разным трассам. В Иркутске обещают подготовить несколько мест для катания. Каждый лыжник-любитель сможет выбрать ту, которая находится ближе к его дому. Точные адреса обещают сообщить позже.

А вот что касается дистанций, то здесь никаких изменений нет. Юноши и девушки до 18 лет традиционно побегут 5 км, мужчины и женщины – 10 км. Заявку можно подать с 1 по 12 февраля 2021 года

Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Заявки на участие в этом году подаются муниципальными образованиями области, образовательными и физкультурно-спортивными организациями и организациями, осуществляющими учебный или тренировочный процесс, с 1 по 12 февраля 2021 года. Участники гонки, занявшие призовые 1-3 места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы Министерства спорта России.

КОНКРЕТНО

КАК ПОДАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

Участников регистрирует «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Отправить заявку можно на адрес электронной почты, или позвонив по телефону, указанные здесь.