Около трех тысяч новобранцев призваны в армию из Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около трех тысяч призывников из Иркутской области пополнили ряды российской армии в этот осенний призыв 2020 года. Новобранцы отправлены на службу в четыре округа - Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Они отправлены во все рода войск, в то числе пополнят и Ракетные войска стратегического назначения, ВДВ, Воздушно-космических силах, при Генштабе ВС РФ.

- На комиссии пришли больше 12,5 тысяч человек. По окончании осеннего призыва в следственные органы направлены материалы на 28 человек, уклонившихся от призыва на военную службу без уважительных причин, - уточняют подробности со ссылкой на сообщение губернатора региона в пресс-службе правительства Иркутской области.

Призыв проводился с учетом всех необходимых мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.