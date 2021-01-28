Болельщики «Байкал-Энергии» смогут заполнить 50% трибун Ледового дворца в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отличная новость для болельщиков «Байкал-Энергии»! Зрители наконец смогут заполнить половину трибун Ледового дворца в Иркутске. Напомним, до последнего времени было разрешено заполнять только четверть трибун. Об этом стало известно КП-Иркутск.

-Сегодня даны рекомендации санитарно – эпидемического штаба о том, что заполняемость трибун на матчах любимой болельщиками серьезно вырастет, - заявила в «Прямом эфире» заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Такая поддержка помогает побеждать. Впереди у команды - решающие матчи с командой «Енисей». Желаем нашим успеха!

Уже завтра, 29 января, это решение санитарно – эпидемического штаба представят на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области. Специалисты не сомневаются, что руководство региона их поддержит.