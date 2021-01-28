Число тяжелых больных COVID-19 в Иркутской области впервые снизилось до 140 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обрисовала в "Прямом эфире" в официальных соцсетях правительства региона заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Вот какие данные стали известны КП-Иркутск.

-На этот момент, на 28 января, количество диагнозов COVID-19,поставленных с начала пандемии, превысило 48 тысяч человек, - отметила Валентина Вобликова. - Более 10 тысяч из них - это дети, большая часть из них переболела бессимптомно. Но, и это надо отметить, пока неизвестно, отразится ли это на них впоследствии. В день лаборатории фиксируют 300-500 положительных тестов на коронавирус. С учетом того, что больные сдают их несколько раз, получается прирост в 260-265 новых случаев в сутки. Уже выздоровело 89% тех, кому поставлен диагноз.

Идет возврат к плановой помощи, уже вернули 3279 коек для лечения обычных больных. Прежде всего внимание обращают на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- В ковидных госпиталях вперые за долгое время с момента начала пандемии занято меньше двух тысяч мест - помощь в стационарах оказывают 1973 больным с коронавирусом, - продолжает Валентина Вобликова. - Тяжелых больных в реанимациях, которым оказывается кислородная поддержка - меньше 140. Тоже впервые. Обычно в районе 200 и больше. Конечно, ситуация продолжает оставаться непростой - в очень тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, около 60 пациентов. Борьбу за их жизни ведут медики,

И, наконец, еще один маркер неблагополучия ситуации, который сегодня известен все - это число пневмоний. В ноябре-декабре их фиксировали около 400, сейчас - около сотни. По-прежнему примерно в два раза больше, чем обычно в это время. Но ситуация контролируемая.

Медики говорят о сдержанном оптимизме в оценке ситуации. Сейчас в регионе нет проблем с диагностикой, посещением врача, вызовом скорой, при необходимости - госпитализации.

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