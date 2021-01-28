Запаса бесплатных лекарств от COVID в Иркутской области хватит на три недели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе стабилизировалась ситуация с эффективным лечением больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявила на "Прямой линии" заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Раннее начало лечения и своевременное обращение к врачам, быстрая диагностика, отказ от самолечения помогает бороться за жизни людей. Вот что стало известно КП-Иркутск.

-Регион уже получил два транша на сумму около 140 миллионов рублей на медикаменты для лечения инфекции, - говорит Валентина Вобликова. - Это 16 препаратов, входящие в обновленный минздравом России стандарт лечения, медикаменты из четырех основных групп - как противовирусные средства, так и антикоагулянты, и антибиотики. Уже создан запас лекарств для амбулаторных больных на три недели. Ждем поступления очередного транша на 59 миллионов рублей.

Создание такого запаса необходимо, так как люди продолжают болеть. Сегодня на амбулаторном лечении находится около 7 тысяч жителей региона и их надо обеспечить лекарствами.

Кроме того, по решению главы региона из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей на приобретение дорогостоящих препаратов для самых сложных пациентов. Это позволит спасать жизни.

Начато и лечение антиковидной плазмой от переболевших доноров. Из 204 доз использовано уже более 70. Безусловно, надо понимать, что это не панацея, учитывать особенности применения и с ювелирной точности рассчитывать время переливания - не раньше и не позднее необходимого ( это зависит от того, насколько вирус уже проник в организм).