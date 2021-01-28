Около 60% случаев COVID-19 в Иркутской области протекает как обычное ОРВИ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свежей статистикой по коронавирусу поделилась в "Прямом эфире" заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Вот какие данные стали доступны "КП"-Иркутск.

- На сегодняшний день в регионе более чем в 16% случаев COVID-19 протекает как пневмония, достаточно тяжело, - сказала Валентина Вобликова. - В 50-60% случаев пациент ощущает все симптомы ОРВИ. Еще 25-27% приходится на тех, кто, сталкиваясь с инфекцией, ее практически не замечает -это бессимптомные случаи, обычно характерные для молодых людей и детей.

Пропал и ажиотаж на исследования методом ПЦР - диагностики. Теперь, по решению Роспотребнадзора, врачи назначают исследование только в том случае, если есть признаки ОРВИ. Контактных никто больше не проверяет на ковид - достаточно изоляции.

Также отмечено, что хватает и скорых, и мест в больницах в случае необходимости. Запас количества коек для больных коронавирусом на сегодня доходит до 40%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08