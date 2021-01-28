Отключение света в Иркутске 29 января 2021: адреса, когда дадут электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 29 января 2021 планово проведут специалисты в части домов Ленинского, Правобережного и Свердловского районов. Электричества не будет от 50 минут до семи часов.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщают сотрудники Иркутской электрической сети. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение света в Иркутске 29 января 2021 пройдет в домах на улицах Баумана, Грекова, Ярославского, Рабочего Штаба, Радищева, Павла Красильникова, в переулках 1-ый Локомотивный, 2-й Локомотивный, 2-й Советский, а также в поселке Малая Топка и в СНТ Пион, Пищевик, Полиграфист, Ручеек, Озерное, Норка и других (см.таблицу).

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 29 января 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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