Стало известно, когда начнется очное обучение в колледжах и вузах Иркутска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из хороших новостей, которую озвучила на "Прямой линии" заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, касалась студентов. Вот что стало известно "КП"-Иркутск.

-Все средние специальные учебные заведения региона получат возможность заниматься в обычном режиме, - рассказала Валентина Вобликова. - Такое решение принято на последнем заседании санитарно-эпидемической комиссии Иркутской области и будет обсуждаться на оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Вряд ли кто-то в сегодняшних условиях будет против, а это значит, что учащиеся колледжей в ближайшее время приступят к обучению в обычном формате. Что касается вузов, то они в регионе федерального подчинения, и решения относительно них будет принято, всего вероятнее, уже на следующей неделе. И, скорее всего, тоже положительное. Эпидемическая обстановка это позволяет.